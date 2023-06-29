В России вынесен еще один жесткий приговор противнику вторжения в Украину.

Автора канала "Настоящее преступление" Романа Ушакова приговорили к восьми годам лишения свободы, передает ВВС.

Его признали виновным в распространении "фейков об армии, реабилитации нацизма, оправдании терроризма и возбуждении ненависти".

Речь идет о публикациях в его телеграм-канале о криминологии, где он сообщал об убийствах мирных жителей в Украине, а также якобы публиковал призывы к насилию в отношении Путина.

На суде Роман Ушаков раскаялся и попросил суд о снисхождении. Ранее он рассказывал, что при задержании его пытали током.

Напомним, что ранее в России приговорили к 16 годам колонии украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу.

Также мы писали о том, что в России МВД начало проверку в отношении украинского блогера Ивангая за высказывания против вторжения.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

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