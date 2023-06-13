Министерство внутренних дел РФ начало проверку в отношении украинского блогера Ивангая (настоящее имя Иван Рудской).

Об этом сообщают российский телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

Проверка связана с высказываниями Рудского против российского вторжения. Как уточнили источники, ранее блогер публиковал ролики, в которых высказывался против войны в Украине. Кроме того, в одном из видео он высмеял взрыв на Крымском мосту.

А на прошлой неделе глава российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщила, что планирует заявить на Ивангая в полицию после многочисленных жалоб россиян на рекламу онлайн-казино на его канале.

Рудской начал публиковать ролики на YouTube в 2013 году. Впоследствии он стал одним из самых популярных и узнаваемых русскоязычных блогеров. На его YouTube-канал подписаны почти 17 миллионов человек.

В 2018 году Ивангай уехал из России. Как он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, покинуть страну ему пришлось из-за преследования полицией.

Недавно он начал стримить на Twitch на украинском языке. Судя по его соцсетям, сейчас он находится в Украине.

Ранее мы писали, что из России в Молдавию за нарушение миграционного законодательства выдворили блогера Некоглая. Внимание на него правоохранители РФ обратили после публикации в TikTok пародии на видео с российским военным.

Между тем в Украине Служба безопасности сообщила о подозрении трем блогерам, которых она обвинила в дискредитации ВСУ и распространении фейков.