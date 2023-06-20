Российский суд приговорил украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.

Он был заместителем командира подразделения.

Его обвинили в подрыве моста в оккупированной части Луганской области. Российские СМИ утверждают, что он "признал свою вину в полном объеме".

Решение вынес Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове.

Напомним, на прошлой неделе в российском Ростове-на-Дону начался суд над 24 пленными "азовцами", которым вменяют "насильственный захват власти" в "ДНР" и участие в "террористической организации". На скамье подсудимых 15 мужчин и 9 женщин.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.