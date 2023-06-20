В России приговорили к 16 годам колонии украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу
Российский суд приговорил украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.
Он был заместителем командира подразделения.
Его обвинили в подрыве моста в оккупированной части Луганской области. Российские СМИ утверждают, что он "признал свою вину в полном объеме".
Решение вынес Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове.
Напомним, на прошлой неделе в российском Ростове-на-Дону начался суд над 24 пленными "азовцами", которым вменяют "насильственный захват власти" в "ДНР" и участие в "террористической организации". На скамье подсудимых 15 мужчин и 9 женщин.
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Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.
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