Нардеп Александр Пономарев после сегодняшнего заседания суда прокомментировал подозрение в госизмене. Говорит, что дело построено на показаниях и рассуждениях лиц, которые не участвовали в указанных событиях, и даже видеть их не могли.

Рассказал про то, как оказался на оккупированной территории.

"25 февраля я приехал в Бердянск забрать родственников, но уже не успел выехать так как выезд был заблокирован буквально на следующий день. Также я являюсь народным избранником, я должен был помочь людям, поддержать их, я не мог бросить все и где-то спрятаться. В марте меня арестовали представители оккупационной власти. Меня удерживали в тюрьме, оказывая физическое воздействие во время пыток. От туда я попал в реанимацию, где ко мне приставили конвой. Со мной круглые сутки находились четыре автоматчика, что не давало мне возможность покинуть оккупированные территории. Но спустя время мне это удалось", - рассказывает Пономарев.

Как именно ему удалось покинуть оккупированные территории, рассказывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Говорит, что переоформлении активов по российскому законодательству происходило без его ведома и желания.

"Мое имущество на оккупированной территории полностью национализировано. И последующие действия ранее принадлежащего мне имущества происходили без моего контроля и влияния. Поэтому все обвинения, что на моих предприятиях делались продукты в пользу оккупантов, это инсинуация",- рассказывает Пономарев.

Нардеп заявил, что россияне предлагали ему сотрудничество но он на это не согласился, из-за чего и был арестован.

"Мне предлагали все, что я бы захотел: должности, ресурсы, заказы, только чтобы я согласился. Но я не соглашался, из-за чего и был арестован. Для местной "власти" было важно перетащить на свою сторону знаковых людей. Поэтому с одной стороны мне постоянно предлагали бонусы, а с другой поступали всяческие угрозы. После того, как я не согласился и вернулся в Украину, я рассчитывал, что меня будут встречать с радостью, а в ответ получил кучу претензий, что я якобы с кем-то там сотрудничал", - заявил Пономарев.

Напомним, что заседание суда по избранию меры пресечения перенесено на завтра, 25 июля.

Ранее мы писали о том, что нардепу Пономареву сообщили о подозрении в госизмене. Что о нем известно.