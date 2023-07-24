Генпрокурор сообщил о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) нардепу от запрещенной ОПЗЖ. Судя по фото и по фабуле дела, речь идет об Александре Пономарёве.

Об этом сообщает СБУ.

По версии следствия, он перешел на сторону РФ в начале вторжения и в первый же день вторжения уехал в Бердянск, где начал сотрудничество с РФ - "для сохранения собственного состояния и предприятий".

Однако "из-за коммерческих споров с оккупантами" депутат решил вернуться в Киев, где ему сообщили о подозрении.

О задержании ГБР не сообщает, но уже решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как писала "Страна", СБУ сообщила о подозрении крымчанину, воевавшему за РФ и попавшему в плен, ему грозит пожизненное за госизмену.

Также мы писали, что экс-главу Николаевской окружной прокуратуры осудили к пожизненному заключению по делу о госизмене.

Кроме того, блогеру Анатолию Шарию сообщили второе подозрение в госизмене, ему также грозит пожизненное заключение.

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