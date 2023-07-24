В понедельник, 24 июня, в Печерском суде Киева прошло судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Александру Пономареву, которого подозревают в госизмене.

Мера пресечения в итоге сегодня так и не была избрана. Заседание перенесли на завтра на 10:00.

Перерыв объявлен, чтобы у защиты Пономарева было время для ознакомления с материалами дела.

Александр Пономарев после заседания

Депутат Пономарев не был задержан и самостоятельно приехал в суд.

"Кроме как сильно удивлен, больше ничего не могу сказать. С подозрением не согласен. В зачитанной преамбуле все ссылки только на публикации в медиа", - заявил Пономарев в комментарии "Стране".

В начале заседания прокурор подал ходатайство о проведении суда в закрытом режиме. Суд данное ходатайство удовлетворил.

После этого, защита Пономарева попросила объявить перерыв для ознакомления с материалами дела. Суд удовлетворил и это ходатайство. В заседании был объявлен перерыв на один час.

В суд приезжал глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко (в эту группу входит Пономарев).

"Мне трудно сейчас комментировать действия правоохранительных органов, но то что я знаю, 24 февраля Пономарев был в Киеве и голосовал в парламенте. После этого он поехал к себе на округ, никто не знал, что так быстро захватят Бердянск. Пономарев также был захвачен русскими, он сидел у них в комендатуре после этого под домашним арестом. Спустя время ему удалось выехать в Крым затем в Грузию где он находился долгое время. Перед тем как Пономарева пустили на территорию Украины его проверяла Служба Безопасности Украины", - заявил Бойко.

После перерыва заседание суда решили перенести на 25 июля.

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