Комитет Госдумы РФ по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, изменения внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. В новой версии документа прописаны следующие санкции:

неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военкомата время и место - штраф 40-50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей);

несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания - штраф 10-20 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей);

несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо неявка в военкомат в установленный федеральным законом срок - штраф 10-20 тысяч рублей;

неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (было — до 20 тысяч рублей);

уклонение от медицинского обследования - штраф до 25 тысяч рублей (ранее был 3 тысячи рублей);

умышленная порча или утрата документов воинского учета - штраф 25 тысяч рублей;

неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания - штраф 10-20 тысяч рублей;

неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия организации оповещения и явки - штраф для должностных лиц до 80 тысяч рублей, для юридических до 500 тысяч рублей;

неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации - штраф для должностных лиц до 80 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч рублей.

Для сравнения, в Украине за неявку по повестке в военкомат грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

В июне Госдума РФ легализовала набор в армию людей с судимостями.

Также в парламент РФ внесли законопроект, который освобождает от ответственности мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в период военного положения или в военное время.