Российская Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты одобрили несколько поправок, конкретизировав составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям предлагается отнести:

диверсии, содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения для этого;

незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;

призывы к осуществлению террористической деятельности;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе изнасилование.

Кроме того, согласно поправкам, заключать контракты в периоды мобилизации и военного времени смогут и ограниченно годные граждане. Также для мужчин установили предельный возраст пребывания на службе: 70 лет для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.



Помимо этого, поправки зафиксировали возможность заключения договора независимо от пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу мужчинам, проживающим в оккупированных и аннексированных регионах.

Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 июня.

Ранее в июне мы писали о внесении в Госдуму законопроекта, который освобождает от ответственности мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в период военного положения или в военное время.

Также мы сообщали, что в мае Владимир Путин объявил призыв на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.