Против нардепа Аристова, отдыхавшего на Мальдивах, открыто уголовное дело. У него прошли обыски
СБУ и ГБР проводят обыски у депутата Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки".
Правоохранители установили, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.
По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.
Также подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.
Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.
Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.
В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Кроме того, СБУ проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.
Напомним, что на днях стало известно о том, что нардеп Аристов, отвечающий за нацбезопасность, в июле отдыхал на Мальдивах.
После медиаскандала с июльским отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов сложил мандат.