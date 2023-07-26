СБУ и ГБР проводят обыски у депутата Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки".

Правоохранители установили, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.

Также подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, СБУ проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей.

Напомним, что на днях стало известно о том, что нардеп Аристов, отвечающий за нацбезопасность, в июле отдыхал на Мальдивах.

После медиаскандала с июльским отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов сложил мандат.