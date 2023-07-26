В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении мандата нардепа Юрия Аристова, после его скандального отдыха на Мальдивах.

Проект появился на сайте парламента сегодня.

Накануне Юрий Аристов сам подал заявление о сложении мандата, о чем рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Нардепы пишут, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

В отношении нардепа открыли уголовное дело. Предварительно установлено, что он отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". У него провели обыски.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власти не простят ни депутатам, ни военкомам, если они "противопоставляют себя государству", в том числе находясь на пляжах, намекнув на нардепа Юрия Аристова.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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