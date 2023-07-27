Офис генерального прокурора (ОГП) сообщил о подозрении уже бывшему народному депутату Юрию Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП в своем Telegram-канале.

По данным следствия, народный избранник, зная о наличии законных ограничений по выезду за границу, в июне 2023 года спланировал отдых с семьей на Мальдивах.

Подозреваемый пытался придать законность такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы. В эти документы он внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей.

Авиабилеты в Мальдивскую Республику депутат приобрел заранее. Будучи за границей, он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений города Киева.

Во время больничного народный депутат вместе со своей семьей находился на территории Мальдивской Республики в гостиничном комплексе.

"Пока решается вопрос об избрании народному избраннику меры пресечения", – сообщает ОГП.

Напомним, после медиаскандала с июльским отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов сам сложил мандат.

Вместо Юрия Аристова нардепом может стать Наталья Локтионова, близкая к помощнице Владимира Зеленского.