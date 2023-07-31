В пятницу спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал сенсационное заявление, которое может определить будущее Украины на годы вперед.

Он сказал, что проведение выборов во время военного положения возможно. И дал понять, что власть такой вариант допускает.

Это кардинально противоречит всему тому, что ранее говорила власть. Зеленский неоднократно заявлял, что голосования во время войны быть не может. Да и сам Стефанчук месяц назад выступил категорически против проведения выборов до окончания войны, заявив, что они "разорвут страну".

Возможно ли вообще провести выборы во время войны?

До сих пор общепринятой считалась точка зрения, что проводить выборы во время военного положения запрещают не только законы Украины (их, теоретически, можно поменять), но и Конституция, которую во время действия ВП менять запрещено.

В Конституции (в статье 83) говорится следующее: "в случае завершения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

В тоже время, по данным "Страны", на Банковой, а также ряд юристов, считают, что данная статья прямо не запрещает проведение выборов. А лишь допускает возможность продлить полномочия Рады на время до окончания ВП. А могут и не продлевать.

И, на основании этого, власти готовятся провести выборы, поменяв закон о военном положении и Избирательный кодекс, где запрет прописан более четко.

Но зачем властям сейчас проводить выборы и почему они столь резко поменяли свою точку зрения?

По этому поводу есть разные версии. По одной из них, власти на самом деле к выборам не готовятся, а запустили эту тему, чтоб держать в тонусе свою фракцию, управляемость которой далека от идеала. Да и вообще абсолютно непонятно как технически во время войны проводить выборы во время воздушных тревог и ракетных обстрелов.

В тоже время, источники "Страны" и в "Слуге народа", и близкие к Офису президента говорят, что возможность выборов во время войны рассматривается всерьез. И парламентских, и президентских.

По их словам, есть две главные причины.

Во-первых, желание поскорее "перезагрузить" фракцию "Слуги народа", от которой в Офисе президента уже сильно устали (особенно на фоне постоянных скандалов с выходками депутатов типа Аристова). Кроме того, рейтинг партии власти в последнее время падает, а потому есть желание провести выборы быстрее, пока он не упал еще больше.

Во-вторых, на Банковой предполагают, что во время военного положения с его ограничениями прав и свобод граждан можно провести суперрезультативные выборы для президентской политсилы (скорее всего, она пойдет на выборы не под брендом "Слуги народа"), обеспечив ей результат вплоть до конституционного большинства (300 мандатов). Кроме того, во время войны на выборы вряд ли пойдет главком ВСУ Валерий Залужный, который потенциально мог бы стать наиболее опасным конкурентом Зеленского. И, таким образом, президент со своей командой не только пролонгирует свою власть на пять лет вперед, но и сильно укрепит ее.

Впрочем, в политических кругах полагают, что расчет Банковой на легкую победу на выборах во время войны может оказаться ошибочным. Прежде всего из-за позиции Запада. Представители последнего, как уже писала "Страна", еще с прошлого года усиленно намекают, что выборы, несмотря на войну, нужно провести в срок. Однако вряд ли при этом в планы США и ЕС входит полная монополизация власти Зеленским. Да и ситуация внутри страны может оказаться далеко не столь управляемой, как это кажется многим.

Кроме того, большую роль будут играть события на поле боя. Если до конца октября (именно тогда должны по графику пройти выборы в парламент) у Украины не будет значительных успехов на фронте, то создаваемые ранее руководством страны завышенные ожидания от наступления ВСУ ("к концу весны будем уже в Крыму") могут рикошетом сильно ударить по власти, привести к массовому разочарованию и недовольству. И, в таком случае, выборы могут стать не способом укрепление власти президента, а наоборот - фактором внутренней дестабилизации с потерей в новом парламенте даже того неустойчивого "монобольшинства", которое сейчас имеют "слуги". Кроме того, неизбежная во время выборов пиар-война "всех со всеми" и "всех с Зеленским" может привести к деморализации общества и даже армии, последствия чего для ситуации на фронте могут быть серьезными. Поэтому далеко не факт, что власти от разговоров про выборы перейдут к их практической подготовке.

Подробнее о том почему в команде Зеленского вдруг заговорили о выборах и будут ли они в реальности проведены, читайте в статье "Страны".

Стефанчук и выборы

Непосредственным поводом для сенсационного заявления Стефанчука о возможности проведения выборов во время войны стало продление военного положения.

Парламент его продлил уже в восьмой раз еще на три месяца - то есть до 15 ноября 2023 года.

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", в этот период нельзя проводить любые выборы, а также референдумы. И голосование Рады вроде бы ясно дало понять, что плановых выборов в парламент 29 октября этого года не будет.

И тут спикер буквально на следующий день заявил, что сама Конституция не запрещает избирательные кампании во время военного положения. И "застоя той демократии, которая есть в обществе" быть не должно. Причем об этом Киеву говорят западные союзники.

Стефанчук допустил, что могут быть приняты некие "важные решения" на тему выборов.

"Нам надо принять какие-то важные решения по этому (вопросу – Ред.), чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но с другой стороны обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина в принципе и борется", - сказал он, отказавшись уточнить, какие именно решения имеются в виду.

При этом он спрогнозировал, что "в ближайшее время" вопрос "будет актуализирован".

Председатель парламента Руслан Стефанчук увидел возможность для выборов во время войны. Фото: телеграм-канал Верховной Рады

Что на самом деле написано о выборах в Конституции и законах?

Статья 19 закона о военном положении прямо запрещает проводить президентские, парламентские и другие выборы, а также референдумы в условиях ВП. Также запрет содержится и в избирательном кодексе.

В Конституции же говорится, что в случае окончания срока полномочий Верховной Рады во время военного или чрезвычайного положения (ЧП) ее полномочия продолжаются до первого заседания первой сессии парламента, избранного после отмены ВП или ЧП.

Дословно сказано следующее: "в случае завершения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

Собственно именно эту статью до сих пор практически все трактовали как прямой запрет на проведение выборов. Либо, как минимум, запрет на принятие присяги новоизбранными депутатами (ведь прежний созыв будет по-прежнему полномочен).

Однако, как сказал "Стране" источник в юридических кругах, ряд юристов трактуют эту статью не как запрет на проведение выборов, а как возможность их не проводить (но не обязанность их не проводить). А значит - Конституция выборы прямо не запрещает и проводить их можно, если поменять закон о ВП и Избирательный кодекс.

"По-хорошему по толкованию данной статьи нужно получить заключение Конституционного суда. Но, если будет принято политическое решение проводить выборы, то их проведут. У власти достаточно рычагов повлиять на КСУ, чтоб он не признал их неконституционными. При этом, скорее всего, будет изменена избирательная система. От нынешней очень сложной системы открытых избирательных списков перейдут к классическим закрытым. По ним и изберут парламент", - говорит источник.

В тоже время, соавтор избирательного кодекса, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, который много лет возглавлял Комитет избирателей Украины, полагает, что такая двоякая трактовка Конституции несостоятельна.

"83-я статья Конституции запрещает выборы во время военного положения, и иная ее трактовка - это передергивание. Но даже если не касаться законодательной стороны, есть абсолютно разумные стандарты избирательного процесса: общее избирательное право, безопасность выборов, во время них свободная политическая деятельность, агитация, конкуренция и т.д. Все это невозможно обеспечить в условиях военного положения или даже в случае формальной его отмены, но продолжения реальных боевых действий с обстрелами, блэкаутами и прочая. Многие избиратели не имеют "Дії" (государственное мобильное приложение, которое, по слухам, может быть использовано для голосования онлайн - Ред.), значит, надо открывать много избирательных участков. Но это, к сожалению, цель для российских ракет, ПВО все участки не прикроешь. Или, например, как быть с запретом митингов при военном положении? Ведь даже встречу с избирателями можно расценивать как митинг и запретить! Поэтому обсуждать сейчас кампанию - это чистой воды теоретизирование, конечно, допустимое в научных кругах. Или же это был пробный камень: посмотрели, как общество воспримет", - комментирует Черненко "Стране".

Любопытно, что сам Стефанчук еще в июне был категорически против выборов во время войны.

"Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. И это логично. Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти семи миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех регионов, которые временно оккупированы. Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться. Поэтому, мне кажется, очень мудрое решение заложено в законодательстве Украины, что во время военного положения выборы проводиться не могут. Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ждет наш враг. И поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения", - заявлял Стефанчук.

В тоже время, ключевое значение может иметь позиция Запада. А она была сформулирована еще в прошлом году и гласит, что выборы желательно провести в срок, несмотря на войну.

А в мае этого года президент ПАСЕ Тини Кокс прямо заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине нужно провести по графику.

"Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов", – заявил глава ПАСЕ.

И именно позиция Запада может перевесить все аргументы о невозможности проведения выборов во время войны.

В ожидании октября

Зачем Стефанчук допустил возможность выборов, версий много.

По мнению внефракционного народного депутата Александра Дубинского, которого изгнали из фракции "Слуга народа" еще до войны, заявление спикера носит "воспитательный" характер и в реальности власти выборы проводить не собираются.

"Надо убедить депутатов собственной парламентской фракции, что скоро выборы, и президентская партия обязательно победит. СН снова станет властью. Мол, если вы будете себя хорошо вести, мы вас в эту власть обязательно возьмем", - допустил Дубинский в видео на своем YouTube канале.

По мнению Дубинского, вторая цель заявления Стефанчука - "обмануть международных партнеров", которые требуют от украинской власти проведения выборов несмотря на войну. "Они (западные партнеры - Ред.) говорят: "Ребята, мы все понимаем, но пора бы и честь знать. Надо выборы как-то запланировать и провести, чтобы… вот от этих ваших историй единовластия, жесткой вертикали и по сути авторитарного режима потихонечку избавляться".

По его словам, команда Зеленского отвечает, что она "в принципе не против провести выборы" и может даже начать готовить изменения в законодательство. Но доводить дело до кампании не будет, так как не хочет терять контроль над страной.

При этом сам Дубинский считает, что во время войны выборы в Украине невозможны по причинам безопасности.

В тоже время политолог Вадим Карасев не исключает, что осенью выборы проведут.

"Я бы обратил внимание на возросшую активность власти даже с учетом войны. В "Слуге народа" идут чистки, активизировалась хотя бы медийно борьба с коррупционерами, в том числе среди военкомов. Президент стал очень много ездить - и не только на линию фронта. Это не президентская рутина, к которой мы привыкли. И тут еще заявление Стефанчука. Для чего это делается? Она показывает Западу, что после продления военного положения вопрос выборов не закрыт. Я бы не исключал, что выборы в октябре таки состоятся", - полагает эксперт.

Целый ряд источников "Страны" как в "Слуге народа", так и близких к Офису президента говорят, что власти нацелились на выборы всерьез.

Причин несколько.

Первая - желание избавиться от большинства нынешнего состава "Слуги народа" и создать новый пропрезидентскую партии, слухи о которой появились еще до войны.

"Идея провести выборы, несмотря на войну, родилась буквально недавно. Одна из главных причин - раздражение, которое вызывает в Офисе президента фракция СН с постоянными скандалами, связанными с депутатами, плюс снижение ее управляемости из-за того, что большинство "слуг" понимает невозможность лично для них попасть в будущую Раду. Одна из последних капель - Аристов, который слетал на Мальдивы. На Банковой полагают, что нынешняя фракция сильно "минусует" президента и его рейтинг. Рейтинг партии власти уже падает и это дело времени, когда он потянет за собой вниз и рейтинг президента", - говорит источник.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский оспаривает тезис о потери управляемости. И заявляет, что фракция всегда дает 180-200 голосов - и весной, и летом.

Однако даже эта цифра свидетельствует о фактическом исчезновении "монобольшинства" в Раде, которое формально насчитывает 236 "штыков". Но, как видим, десятки из них за нужные властям решения не голосуют, а потому Банковая вынуждена привлекать голоса "на стороне" - от других фракций и групп.

Вторая причина, которую называют наши источники - намерения за счет особенностей военного времени (включая ограничения на политическую деятельность, военную цензуру и, в целом, больший контроль властей над обществом) добиться на выборах триумфа для партии президента. Вплоть до конституционного большинства в 300 голосов.

"Также фактически ликвидируют угрозу самостоятельной политической игры Залужного - потенциально самого опасного противника Зеленского. Невероятно, чтобы главком ВСУ во время войны пошел на выборы, конкурируя с верховным главнокомандующим. Тем более во главе какой-то своей партии. В таких условиях есть план провести выборы несмотря на войну и обеспечить результат в 300 голосов и выше. Скорее всего, запустят в Раду Притулу для услады очей американского посольства и дадут ему даже приличный результат. По остальным есть вопросы. Непонятно, пустят ли Порошенко в Раду, и пустят ли на выборы какой-то проект для юго-востока. Если Запад не будет сильно против такой схемы, то Зеленский зацементирует свою власть на ближайшие пять лет, в следующем году переизбравшись и президентом по такой же схеме", - говорит источник.

Отметим, что оппозиция именно так и восприняла намерения провести выборы во время войны, полагая, что власти хотят просто "нарисовать" себе нужный результат.

"Казалось бы абсурд – партия, имеющая монобольшинство, вдруг хочет перевыборов. Но все очевидно: "слуги" понимают, что они стали символом некомпетентности, коррупции и аморальности. Поэтому быстро лепят новое партобразование. Но зеленая дилетантура очень опасается настоящих выборов. И потому хотят провести трюк во время военного положения по своим правилам – на едином марафоне за единую партию", - написал соратник Порошенко экс-генпрокурор Юрий Луценко (подробнее о том, что думают в партиях о выборах читайте здесь).

В тоже время, ряд источников "Страны" в политических кругах полагают, что расчет властей на легкую победу может не оправдаться.

"Можно согласиться с мнением, что проведение выборов во время войны и ограничений военного положения будет очень далеко от принципов свободного волеизъявления и даст возможность "нарисовать" любой результат, особенно если запустят электронное голосование через "Дию". Но нужно понимать, что Зеленский - это не Путин. Он не может делать, что ему вздумается. Украина критически зависима от помощи Запада. А Западу монополизация власти президентом абсолютно не нужна. Для него идеальна ситуация, при которой политсила президента не будет иметь большинства в Раде и будет вынуждена взять в коалицию какую-либо рекомендованную Западом партию. Например, того же Притулу. Если и есть в США и ЕС видение как должны закончиться выборы, то оно, скорее всего, примерно такое. И у западных партнеров есть все рычаги влияния на украинские власти. Но вопрос еще и в другом. Ситуация в стране на самом деле не такая управляемая, как многие считают. Госаппарат слаб и коррумпирован. Многое держится на тонких ниточках и негласных табу. Например, есть негласное табу не критиковать разгромно Зеленского. Кроме Порошенко его все соблюдают. Но если начнется предвыборная кампания, то об этом табу все тут же забудут. Телемарафон ситуацию не вытянет - его мало кто смотрит. А через телеграм-каналы можно будет забрасывать все, что угодно. А если еще и никаких крупных побед на фронте не будет, то по властям ударит бумерангом завышенные ожидания, которые они усиленно создавали в последние месяцы. Все это может оказать сильнейшее деморализующее влияние на общество и даже армию. И тут не только будет проблемно на выборах победить, но и вообще контроль над ситуацией в стране и на фронте удержать. Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому нет уверенности, что на выборы власти решатся. Если только, конечно, война не закончится в августе-сентябре", - говорит источник.