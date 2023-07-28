Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Об этом он рассказал во время телемарафона.

"Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", – отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас необходимо соблюдать баланс.

"С одной стороны – да, парламент должен продолжать свою работу, должен принимать необходимые законодательные акты. Мы входим в бюджетный процесс и это очень важные вещи. С другой стороны, мы должны понимать, что не должно быть застоя той демократии, которая есть в обществе". И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", – сказал он, имея в виду, очевидно, проведение предвыборной кампании.

Председатель Верховной Рады предположил, что этот вопрос может быть вопросом дискуссий.

"И я думаю, что нам нужно принять какие-то важные решения по этому поводу, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но, с другой стороны, обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина в общем-то и борется", – рассказал Стефанчук.

Комментируя то, поддержит ли он изменения в закон о выборах с целью дать возможность их проводить во время действия военного положения, он сказал: "Давайте посмотрим, как этот вопрос будет решаться. Но я думаю, что в ближайшее время он будет актуализирован".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что выборов во время войны быть не может.

В то же время, по слухам, западные партнеры дают понять, что выборы проводить надо.

Отметим, что на днях Рада продлила военное положение до 15 ноября 2023 года, что, по действующему законодательству, делает невозможным проведение выборов парламента в конституционный срок - в последнее воскресенье октября 2023 года.