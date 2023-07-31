"Страна" поговорила с представителями украинских партий и узнала их мнение о проведении выборов во время войны, о чем в последнее время заговорили власти.

Источник, близкий к партийному штабу "Евросолидарности": "Все понимают: не факт, что так и будет, как вроде намекает спикер Стефанчук. На самом деле Стефанчук выдал то, чем они уже занимаются — подготовкой к выборам. Они же не прекратили проводить опросы, распределяют направления. Например, Кулеба (замглавы ОП Алексей Кулеба, который курирует работа с регионами — Ред.) занимается региональной избирательной вертикалью. У них уже формируется что-то похожее на предвыборный штаб. Но мы считаем, что в этом году выборы нереальны. Скорее всего — весна следующего года. Но если выборы будут, то они для партии Зеленского не станут лёгкой прогулкой, даже несмотря на военное положение. Рейтинг власти на фоне постоянных коррупционных скандалов уже падает. И дальше процесс будет только ускорятся".

Собеседник, близкий к команде Виталия Кличко: "Недавно актив партии "Удар" встречался на очередной стратегической сессии, которая была самой многочисленной с начала полномасштабной войны. Публичного обсуждения будущей избирательной кампании не было, но в кулуарах разговор заходил. Там звучало мнение, что от власти можно ждать чего угодно, в том числе и объявления выборов. Хотя вроде бы военное положение продлили, но это же команда, которая и предыдущий парламент разогнала без твердых законных оснований. Возможно, Стефанчук сказал то, что не должен был говорить. Рейтинг СН падает и, может быть, дальше падение еще ускорится. И выборы уже сейчас — это вариант "выехать" на том, что пока остается".

Источник во фракции "Батькивщины": "Положение партии непростое. Не имея нормального доступа к телевидению, партия потеряла в поддержке. Стараемся компенсировать это работой в регионах, поиском новых лиц, в том числе и среди хорошо забытых. В нынешних политических условиях кампания была бы очень сложной для нас. Но и для "слуг" ситуация тоже будет непростой, так как давление на них на Западе и внутри растет. Рискнут ли они сейчас проводить выборы — не знаю. Очень много рисков".

Источник в депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" (создана из числа депутатов бывшей фракции ОПЗЖ): "Окончательного решения будем ли мы участвовать в выборах нет, хотя региональные лидеры хотят доказать, что имеют поддержку людей. Ведь всю войну наши находятся рядом с людьми, помогают необходимым. Многие партийцы сражаются с врагом. Юрий Бойко (глава депутатской группы - Ред.) никуда не убежал, все время был в Киеве".

Подробнее о том, почему власти заговорили о выборах во время войны и состоятся ли они в реальности читайте здесь.