Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что необходимо обсудить вопрос проведения выборов во время войны, чтобы не допустить "застоя демократии".

Об этом он рассказал во время телемарафона в пятницу.

Однако еще месяц назад риторика у спикера была кардинально иной. Он заявлял, что выборы могут "разорвать" страну, и законодательный запрет проводить их во время войны - это "логично и мудро".

"Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. И это логично. Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти семи миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех регионов, которые временно оккупированы. Мы не знаем, как обеспечить надлежащее представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться. Поэтому, мне кажется, очень мудрое решение заложено в законодательстве Украины, что во время военного положения выборы проводиться не могут. Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ждет наш враг. И поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения", - заявлял Стефанчук в июне 2023 года в интервью "Украинской правде".

Напомним, выборы в парламент должны были пройти в последнее воскресенье октября. Но сделать это из-за недавнего продления военного положения до 15 ноября юридически невозможно, так как законодательство Украины запрещает проведение выборов во время действия режима военного положения.

Но власти при этом дают понять, что не все так однозначно. Стефанчук во время того же появления в телемарафоне говорил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Мы подробно разбирали эти слова спикера парламента.