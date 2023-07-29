В Кремле ставят задачу обеспечить Владимиру Путину рекордную поддержку - более 80% - на президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года.

Об этом со ссылкой на источники в чиновничьем аппарате РФ сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Способы достижения цели будут разными - мобилизация сторонников президента, чиновников и корпораций, электронное голосование. Но основным фоном предвыборной кампании Путина станут мероприятия с "позитивным" содержанием.

Среди вероятных мест, где президент РФ объявит о своем новом выдвижении - выставка достижений "Россия", которая откроется на ВДНХ в ноябре 2023 года. Ее курирует первый зампред администрации президента Сергей Кириенко (он же отвечает в Кремле за внутреннюю политику).

Но, как уточняют источники "Медузы", это могут еще переиграть, и о выдвижении Путин объявит на "прямой линии" в конце года. Но в любом случае выставка "Россия" будет важным этапом кампании, где будут демонстрироваться технологические и другие достижения "эпохи Путина".

Также готовятся и другие мероприятия подобного порядка. При этом политтехнологи заявили "Медузе", что нарушить эти планы в последний момент может некая акция со стороны Украины (например, новый удар по Крымскому мосту).

Ранее мы писали, что российский ЦИК заявил о возможности проведения так называемых местных "выборов" на оккупированной территории Украины осенью. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы на территориях, где объявлено военное положение.

В Евросоюзе отреагировали на решение России провести 10 сентября "выборы" на захваченных территориях Украины. Сообщается, что это попытка РФ "узаконить свой незаконный военный контроль и попытку аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя".