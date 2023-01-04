Компания Twitter в 2017 году не обнаружила свидетельств "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года в США, но начала борьбу с подозрительными аккаунтами под давлением законодателей.

Это следует из документов расследования, опубликованных независимым журналистом Мэттом Таибби, который ссылается на внутреннюю переписку прежнего руководства компании.

Как указывает журналист, в сентябре 2017 года руководство Twitter в связи с запросом представителей Демократической партии в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США провело внутреннюю проверку части аккаунтов на предмет возможных связей с РФ и распространения ложных сведений в преддверии выборов, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.

Напомним, новый владелец Twitter Илон Маск признался, что американские власти платили руководству соцсети миллионы за цензуру. А при прежнем руководстве соцсеть Twitter занималась вмешательством в выборы.

В декабре Маск путем опроса узнал у подписчиков Twitter, нужно ли ему дальше руководить соцсетью. Несмотря на то, что большинство пользователей (57,5%) проголосовали за уход Маска с поста главы соцсети, он дал понять, что пока не собирается уходить в отставку. Бизнесмен говорит, что соцсеть "не на кого оставить".