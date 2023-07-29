Вчера спикер парламента Руслан Стефанчук сделал сенсационное заявление, что Конституция якобы не запрещает проводить выборы во время военного положения.

Так он прокомментировал продление военного положения еще на три месяца - то есть, включая и октябрь, когда должны были бы состояться парламентские выборы.

Однако в Конституции говорится совершенно обратное тому, что сказал Стефанчук. В статье 83 прямо запрещаются перевыборы парламента во время войны.

"В случае истечения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения", - говорится в Основном законе.

То есть Раду можно выбирать только после отмены военного положения.

В то же время, по слухам, западные партнеры дают понять, что выборы проводить надо.

И, по данным источников "Страны" в "Слуге народа", к этой же точке зрения начали склоняться и на Банковой.

"Причин две. Первая - теряется управляемость фракции СН из-за понимания депутатами-"слугами", что большинство из них в новую Раду не попадут. Поэтому есть желание фракцию побыстрее перезагрузить. Да и рейтинг "слуг" падает. Вторая причина - во время военного положения и действия предусмотренных им ограничений прав и свобод граждан для власти гораздо легче добиться хорошего результата, чем в мирное время. Но Конституция прямо запрещает проводить выборы во время военного положения. И менять Конституцию во время военного положения также нельзя. Как обойти эти ограничения - пока непонятно", - говорит источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что выборов во время войны быть не может.

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