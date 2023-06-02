В политических кругах активно обсуждаются слухи о якобы разрабатываемой в недрах Банковой идее новой президентской партии или блока партий под названием "Дия" (укр."Дія") по аналогии с официальным мобильным приложением. Эта партия должна заменить "Слугу народа" на будущих выборах в Раду.

Ее фронтменом якобы должен стать вице-премьер по иновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который, собственно, и является разработчиком приложения "Дия".

Одновременно идут разговоры, что для усиления Федорова Офис президента (ОП) может даже усадить его в премьерское кресло, занимаемое уже более трех лет Денисом Шмыгалем.

Впрочем, говорят и о других предвыборных комбинациях, рассматриваемых властью. В том числе и создание именного Блока Зеленского.

Насколько все они верны, разбиралась "Страна".

"Дия" - это не только приложение

Новый партийный проект власти "Дия" - одна из наиболее обсуждаемых политических тем сейчас в Украине. Новая партия должна якобы прийти на замену "Слуге народа" (СН), которая принесла Зеленскому монобольшинство в Верховной Раде своей победой на выборах 2019 года.

Партия под названием "Дия" действительно есть. Согласно открытым данным, политсила была зарегистрирована в декабре 2021 года по адресу в городе Горишние Плавни, Полтавской области. Руководителем партии указана некая Елена Басок.

Это предприниматель с местом регистрации также в Горишних Плавнях, но также она является руководителем ООО "Гидравликоптима" и "Промтехнологика", "прописанных" в родном городе президента Кривом Роге.

Интереснее, что опыт создания партии у Басок уже был. Во всяком случае, по открытым данным, она до июля 2016 года возглавляла Партию гармоничного развития, которая после ухода оттуда Басок стала "Движением новых сил" (укр. "Рух нових сил"), а еще через некоторое время - "Движением новых сил Михаила Саакашвили".

В комментарии прессе она опровергла связь с властью, однако подтвердила причастность своей семьи к упомянутым партийным проектам. Полулегальный бизнес на создании и последующей перепродаже партий в Украине действительно существует (для многих политиков проще, да и дешевле купить уже зарегистрированную партию, порой даже с местными ячейками, чем создавать с нуля).

Многие известные политсилы, включая СН и, например, УДАР, "Евросолидарность" изначально назывались по-другому.

"Дия" не замечена в активной политике (а это важный признак технической партии), хотя, напомним, вскоре после регистрации политсилы началась полномасштабная война с Россией, и политическая жизнь на какое-то время сошла на нет. Кроме того, семья Басок политически неизвестна, что не мешает ей, конечно, регистрировать новые партии.

С другой стороны, вызывает подозрение, что Минюст позволил закрепить раскрученный бренд (а приложение к тому времени уже давно было на слуху) за людьми, считай, с улицы. Кстати, аналогичное название давно носит общественная организация "Женское народно-демократическое объединение "Дія". В общем, название действительно популярное.

Возвращаясь к разговорам о новой партии власти. Как уже говорилось, тему активно подхватила пресса. Как утверждает издание "Зеркало недели", ОП якобы будет ставить на несколько политсил, которые объединятся перед выборами в пропрезидентский блок (блоки вернут, возможно, вместе с закрытой пропорциональной системой, о чем "Страна" также писала).

Издание обратило внимание на созданную в первый месяц войны официальную платформу для объединения волонтерских и государственных инициатив "СпивДия" (укр."СпівДія"): мол, это уже выглядит как сайт будущей партии. В оффлайне под этим брендом и под надзором глав областей открываются хабы, что напоминает фундамент для будущей партийной сетки.

Поиск кадров для будущих партпроектов, как утверждает ЗН, активно идет. Ставка - на людей, у которых высокий рейтинг и низкий антирейтинг.

"Министры Федоров и Кубраков, обещающий полную прозрачность глава Агентства восстановления и ЛОМ Мустафа Найем, премьер Шмыгаль (серость можно продать как имидж европейского технократа), губернаторы: Ким, Синегубов. Все это — фамилии людей, которые могут возглавить отдельные проекты — части блока, быть в первой десятке общего списка. Плюс волонтеры и военные, которых удастся привлечь в команду", - пишет издание, допуская, что ОП попытается завести в какой-то свой проект и популярного в народе главкома Валерия Залужного, несмотря на слухи о его собственных политических амбициях и непростых из-за этого отношениях с Банковой.

Политолог Руслан Бортник со ссылкой на свои источники также говорит об обсуждении на Банковой идеи новой президентской партии под названием "Дия".

"Федоров однозначно рассматривается как номер 1 в обновленном проекте президента", - говорит эксперт "Стране".

При этом, по мнению Бортника, запуск такого проекта чреват довольно серьезными проблемами.

"Во-первых, сразу начнут спрашивать, как решили вопрос с авторскими правами на популярный бренд "Дия", которые принадлежат государству. И если ответы не удовлетворят, посыплются обвинения об использовании государственного ресурса для раскрутки нового политпроекта президента. Во-вторых, потенциальный электорат "Дии" - это, скажем так, диджитализированнные украинцы, которые пользуются самим приложением. А это далеко не все избиратели. Как раз те, на кого ориентируется власть в своей политике - бюджетники, пенсионеры, - не пользуются поголовно "Дией". И, в-третьих, социология показывает, что СН имеет поддержку на уровне 40%. Отказ от бренда приведет к проблеме преемственности. Новый проект под названием "Дия" или каким-то другим еще сильнее ухудшит отношения между ОП и парламентской фракцией СН. У депутатов будет еще больше неуверенности в своем будущем, ревности, а значит, истерик, завышенных требований. Неудивительно, что в ОП есть противники сценария по закрытию проекта СН. Они предлагают создавать дополнительные партийные бренды, то есть идти на выборы несколькими колоннами, что при определенных условиях может принести суммарно высокий результат. Говорят об отдельных проектах для Михаила Подоляка (советник главы ОП - Ред.) и Алексея Арестовича (экс-советник ОП - Ред.), некоей партии военных и волонтеров. Но финального решения, насколько я знаю, нет", - комментирует эксперт "Стране".

Сам Михаил Подоляк на вопрос "Страны" о достоверности слухов о его отдельном политпроекте назвал это "анекдотичной информацией".

Как полагает политолог Кость Бондаренко, в своей проект Федоров будет вовлекать "людей будущего", то есть сторонников развития технологий.

"Партия будет в этом смысле технологичной. Набор будет производиться по той же схеме, что и в 2019-м: сплошь молодые люди - прежде всего, бизнесмены, ITшники, которые придадут проекту европейский лоск. Если Федоров еще возглавит правительство, о чем ходят упорные разговоры, то фронтмен сможет наполнить программу партии обещаниями возрождения Украины. На руку Федорову будет и использование электронного голосования, если все-таки его идею воплотят в жизнь, чем займется, скорее всего, тоже Минцифры", - комментирует эксперт "Стране".

Михаил Федоров (слева) может оказаться конкурентом своему начальнику - премьер-министру Денису Шмыгалю, фото: Телеграм-канал Федорова

Вместе с тем источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа" в Раде, дал понять, что название "Дия" не рассматривается для политсилы президента.

По его мнению, эту идею вбросили в информпространство политтехнологи экс-президента Петра Порошенко, чтобы вызвать подозрения у населения к проекту госуслуг, "маргинализировать" его. "Идея с "Дией" не взлетает, и, кроме аудитории телеграм-каналов, никто не в нее верит", - говорит собеседник.

В то же время он дает понять, что идея возвращения возможности создавать предвыборные блоки, напротив, вызывает интерес, причем с еще довоенных времен. "Мы ее давно прощупываем. В принципе есть ли в парламенте силы, которых идея блоков заинтересует и кто даст голоса под это: "Батькивщина", Разумков (экс-спикер Дмитрий Разумков - Ред.)", - утверждает источник.

Источник, близкий к Офису президента, говорит, что сейчас рассматриваются разные варианты, каким образом пропрезидентская политсила пойдет на выборы, включая создание именного Блока Зеленского, о чем ходили слухи еще до начала полномасштабного вторжения.

По его словам, от того, какое решение будет принято и кого по итогу президент определит первым номером в списке своей партии, зависит и судьба правительства.

"Нельзя исключать, что для увеличения веса первого номера списка его еще до выборов сделают премьером. Отсюда, вероятно, и пошли слухи о премьерстве Федорова, который действительно рассматривается как один из возможных кандидатов на позицию лидера списка. Но может быть и другой вариант, что нынешнее правительство в том или ином виде оставят до выборов, а после них в кресло премьера перейдет лидер пропрезидентской политсилы, если она победит на выборах. Тем более что это логично с точки зрения Конституции - кандидатуру премьера подает парламентское большинство. Но для начала, безусловно, нужно, чтобы закончилась война и, соответственно, военное положение. Принципиальная позиция президента - выборы во время военного положения проводить нельзя. Это прямо запрещено Конституцией. Поэтому пока любые предвыборные пасьянсы - это вилами по воде писано", - говорит источник.