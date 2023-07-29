Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который призвал "не прятать вещи, позволяющие нам выжить", назвал примерные сроки, сколько еще будет длиться война.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия будет не обращать внимания на международное право, снова будет бить по гражданскому населению", - заявил советник Ермака.

Указанный Подоляком срок - 17 месяцев - истекает в январе 2025 года.

Отметим, что в этом месяце как раз состоится инаугурация президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.

В правящих кругах США звучат опасения, что если эту должность займет Дональд Трамп, он может остановить поддержку Украины. Сам Трамп неоднократно заявлял, что "закончит войну за 24 часа".

При этом в западных СМИ также звучала версия, что администрация Байдена попытается завершить войну до старта предвыборной кампании - поскольку республиканцы могут отказаться выделять Белому дому ассигнования для продолжения боевых действий (особенно, если контрнаступление не принесет значительных результатов).

Украина же заявляет, что будет воевать с Россией, пока ее войска не уйдут за границы 1991 года.