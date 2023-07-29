Подоляк сделал новый прогноз, когда закончится война
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который призвал "не прятать вещи, позволяющие нам выжить", назвал примерные сроки, сколько еще будет длиться война.
Об этом он сказал в интервью "24 каналу".
"17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия будет не обращать внимания на международное право, снова будет бить по гражданскому населению", - заявил советник Ермака.
Указанный Подоляком срок - 17 месяцев - истекает в январе 2025 года.
Отметим, что в этом месяце как раз состоится инаугурация президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.
В правящих кругах США звучат опасения, что если эту должность займет Дональд Трамп, он может остановить поддержку Украины. Сам Трамп неоднократно заявлял, что "закончит войну за 24 часа".
При этом в западных СМИ также звучала версия, что администрация Байдена попытается завершить войну до старта предвыборной кампании - поскольку республиканцы могут отказаться выделять Белому дому ассигнования для продолжения боевых действий (особенно, если контрнаступление не принесет значительных результатов).
Украина же заявляет, что будет воевать с Россией, пока ее войска не уйдут за границы 1991 года.