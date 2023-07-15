Индия и Франция разрабатывают новый план по Украине. Такие комментарии своих источников получила Le Monde по итогам визита индийского премьер-министра в Париж 13-14 июля.

По данным издания, Моди дал распоряжение своим подчиненным совместно с представителями Франции разработать мирный план по Украине, "чтобы выйти из сложившегося дипломатического тупика".

Газета отмечает, что речь идет об инициативах, которые отличаются от различных предложений, выдвигаемых ранее Китаем и странами так называемого Глобального Юга.

При этом указывается, что Моди не представляет себя в качестве посредника в отличие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Напомним, в конце июня премьер Индии звонил Путину и обсудил с ним мятеж Пригожина, а также Украину.

Также "Страна" премьер Индии заявил, что его страна не нейтральна, а выступает за мир в раздираемой войной Украине.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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