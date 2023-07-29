Новая зима будет сложнее предыдущей, поэтому жителям Украины нужно запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и "не прятать вещи, позволяющие нам выжить".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Стартовые позиции (в холодное время года - Ред.) будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была полноценная сбалансированная система, которая работала уже десятки лет и т.д. Россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС – не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас намного лучше", - сказал Подоляк.

По его словам, сейчас строятся разные способы дополнительной защиты критической инфраструктуры, в частности, мобильной защиты. Речь идет, к примеру, о зенитных пулемётах.

Подоляк говорит, что Украина понесла урон в трансформаторах, которые сложно найти на мировом рынке.

Ранее в Раде заявили, что в украинской энергетике критическая ситуация из-за разбитых ракетами подстанций и мобилизованных сотрудников.

Также о сложностях предстоящей зимы заявляли эксперты.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.