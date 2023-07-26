В здании, где проходят заседания парламентских комитетов, отключили свет из-за неуплаты.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"И смешно и грустно. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история с отоплением", - написал нардеп.

Позже электроснабжение восстановили.

Железняк отметил, что формально здание принадлежит отелю "Национальный".

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Между тем война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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