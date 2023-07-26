Эксперты продолжают предупреждать украинцев, что грядущая зима может оказаться сложнее, чем прошлая. Прочность энергосистемы сейчас ниже из-за разрушений от прошлых обстрелов, а потому блэкауты могут случаться чаще и длиться дольше.

Об этом в эфире "Еспресо TV" сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить. У нас очень много разбито оборудования, которое за год не восстанавливается - его делать год. Соответственно, это оборудование не запустится снова - его не будет в системе.

Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать стоящий и не работающий блок и из него собирать или из двух разбитых - один целый. Нет уже физически этих запасов. топлива, приготовьтесь. Так же павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", - рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Напомним, что в ДТЭК предупредили, что грядущая зима будет сложнее предыдущей из-за разрушений энергосистемы.

Также мы писали о том, что прошедшая зима в Киеве вошла в десятку самых теплых с 1881 года.