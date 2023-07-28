Печерский суд Киева избрал для бывшего народного депутата Юрия Аристова, отдохнувшего на Мальдивах под видом служебной командировки, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

"По материалам ГБР и ходатайству генерального прокурора сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату", - говорится в сообщении ведомства.

В ГБР не называют фамилии нардепа, но речь идет о Юрии Аристове.

Накануне Офис генерального прокурора сообщил о подозрении Аристову по факту внесения им в официальный документ заведомо ложных сведений для поездки с семьей на Мальдивы. По данным следствия, народный избранник, зная о наличии законных ограничений по выезду за границу, в июне 2023 года спланировал отдых с семьей на Мальдивах.

Подозреваемый пытался придать законность такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы. В эти документы он внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей.

После медиаскандала с отдыхом на Мальдивах Аристов сам сложил мандат народного депутата.