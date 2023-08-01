По информации источников "Страны" в Верховной Раде, после инцидента с нардепом Юрием Аристовым, который неудачно отдохнул на Мальдивах под видом служебной поездки, после чего ему вручили подозрение, депутатам ужесточили выезд за границу.

Источник "Страны" рассказал подробности нововведений.

"Всем депутатам аннулировали подписанные ранее распоряжения на командировки. Никто никуда не едет. Это теперь распространяется не только на депутатов Рады, но и фактически на всех чиновников. Если депутату нужно выехать, например, чтобы сделать операцию, то у него это не получится. Это и до ситуации Аристова было непросто из-за бюрократии, а после скандала стало фактически нереально", - говорит источник.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии "Стране" сообщил, что наиболее вероятный способ выехать заграницу нардепам - быть в составе официальных делегаций.

"Скорее всего, только те, кто состоит в официальных делегациях, таких как ПАСЕ, НАТО и т.д., смогут выехать за границу", - объяснил Дмитрий Разумков.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко также писал в своих соцсетях, что всем народным избранникам запретили выезд за границу, а новые командировки не подписывают.

Напомним, Верховная Рада лишила Аристова мандата нардепа после его поездки на Мальдивы.

Вместо Юрия Аристова нардепом может стать Наталья Локтионова, близкая к помощнице Владимира Зеленского.