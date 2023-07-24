Украине нужно вернуть из-за границы своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что с начала вторжения из страны уехало 2,8 млн украинок трудоспособного возраста.

По мнению экспертов, если не удастся вернуть хотя бы часть из них, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП - до $20 млрд в год. Это "легко перевесит" предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине в размере $14 млрд в год.

Сообщается, что украинский коэффициент рождаемости в 1,2 и до войны был одним из худших в Европе. А после начала вторжения демографическая ситуация стала еще хуже.

В Минэкономики заявили изданию, что вернуть женщин с детьми в Украину - "самая главная задача сейчас для украинского правительства", и сейчас ведется работа над законодательными стимулами, которые будут этому способствовать.

В правительстве говорят, что людей не хватит на выполнение плана послевоенного восстановления.

При этом, как пишет телегам-канал "Политика Страны", дискуссии на тему "как нам вернуть в Украину беженцев после войны", "где взять столько рабочих рук, чтоб восстанавливать Украину" и по поводу демографических проблем, на самом деле сейчас совершенно беспредметные.

Все зависит от того, будут ли инвестиции и в каком размере в восстановление экономики. Если они будут мизерными, не превышающими довоенный уровень, а экономика будет представлена теми отраслями, которые выживут во время войны (сельское хозяйство, пищепром, добыча полезных ископаемых, инфраструктура), то и нынешнее число жителей Украины для обслуживания такой экономики будет избыточно.

Если же пойдут крупные инвестиции, будут открываться новые предприятия и восстанавливаться старые, возникнет большой спрос на рабочую силу, то, соответственно, и беженцы начнут возвращаться, понимая, что у них будет работа и зарплата.

В мае по данным нардепа Нины Южаниной, численность трудоспособного населения Украины сократилась на треть после вторжения России.