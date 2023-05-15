По данным исследования Конфедерации работодателей Украины при поддержке Международной организации труда (МОТ), с начала полномасштабного вторжения России численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 5,5 миллионов человек, что составляет более 30% от общего числа рабочей силы Украины на начало 2022 года.

Об этом сообщает нардеп Нина Южанина в телеграм.

До войны общее количество рабочей силы в Украине составляло 17,4 миллиона человек. После начала войны, 1 миллион граждан было мобилизовано для защиты страны. В настоящее время около 4,6 миллиона украинцев находятся за пределами Украины, в том числе 3,2 миллиона трудоспособных женщин. На временно оккупированных территориях проживает около 3 миллионов человек, из которых примерно 1,3 миллиона находятся в трудоспособном возрасте.

Эксперты отмечают, что такие потери рабочей силы превышают те, которые были в Германии после Второй мировой войны. В период с 1939 по 1946 годы трудоспособное население Германии сократилось на 4,7 миллиона человек, что составило 16% от общего числа рабочей силы.

Экономический специалисты предупреждают, что такая ситуация может стать одной из причин замедления темпов обновления Украины. Опрос, проведенный "Центром экономической стратегии", также указывает на то, что возвращение беженцев зависит от возможности найти высокооплачиваемую работу (28%) и обеспечить более высокий уровень жизни в Украине (20%).

Как писала "Страна", к 1 мая украинские беженцы за рубежом по-прежнему обязаны были подать декларации о доходах за 2022 год, хотя Рада их от этой необходимости освободила.

В марте мы писали, кому и как беженцы должны отдавать налоги с доходов.

Мы также писали, что в декабре Верховная Рада приняла за основу законопроект №8131, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс. В них речь идет о гармонизации нашего законодательства с европейским, в частности — о внедрении в Украине стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Ранее Минфин публиковал разъяснения о схемах налогообложения украинцев, находящихся в Европе.