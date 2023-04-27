Минфин Украины опубликовал схемы налогообложения украинцев, находящихся в европейских странах.

Разъяснения появились на сайте ведомства.

Министерство разработало анкету с описанием возможных ситуаций, в которых оказываются за границей граждане Украины, и перечнем возникающих в связи с этим вопросов, на которую получило ответы из нескольких стран.

Разъяснения дали Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

В марте мы объясняли, кому и как беженцы должны отдавать налоги с доходов.

Мы также писали, что в декабре Верховная Рада приняла за основу законопроект №8131, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс. В них речь идет о гармонизации нашего законодательства с европейским, в частности — о внедрении в Украине стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.