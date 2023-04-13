Владельцы уничтоженного или поврежденного в результате войны имущества освобождаются от налога на недвижимость.

Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на принятый парламентом закон.

От уплаты налога за землю за 2022 год освобождаются все, чьи участки находились на территориях боевых действий или оккупированных территориях. В 2023 льгота будет действовать до конца месяца, во время которого завершились бои или оккупация.

Что касается налога на недвижимость, то освобождаются от его уплаты за 2021-2022 годы все, кто указан в предыдущем пункте. В 2023-м тоже, если имущество находится на территории боевых действий или в оккупации.

По единому налогу четвертой группы: освобождаются от уплаты все, чьи земельные участки на территориях, где велись или ведутся боевые действия после 1 мая 2022 года, а также те, которые находятся на территориях, которые были или остаются оккупированным после 1 мая 2022 года.

Напомним, что ранее Рада освободила беженцев от необходимости декларировать финансовую помощь, полученную за границей.

Также мы писали, что Украина включается в "большой налоговый обмен" с другими странами и разбирали что это значит.