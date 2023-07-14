Минэкономики готовит подорожание в Украине алкоголя до 71%
Министерство экономики готовит подорожание алкоголя в стране.
В представленном на сайте проекте постановления Кабмина предлагается существенное повышение минимальной цены на спиртное.
Повышения могут быть следующими:
- на водку и ликероводочные изделия – на 13%;
- на коньяк – на 11-12%;
- на виски, ром и джин – на 25%;
- на игристые вина – на 28%;
- на обычные вина – на 62%;
- на вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%.
Необходимость повышения цен объясняется:
- изменениями, произошедшими в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, ростом расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.),
- изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки. "Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Между тем согласно недавнему опросу почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.
Как писала "Страна", с июля в Украине подорожали бензин и дизтопливо.