Министерство экономики готовит подорожание алкоголя в стране.

В представленном на сайте проекте постановления Кабмина предлагается существенное повышение минимальной цены на спиртное.

Повышения могут быть следующими:

на водку и ликероводочные изделия – на 13%;

на коньяк – на 11-12%;

на виски, ром и джин – на 25%;

на игристые вина – на 28%;

на обычные вина – на 62%;

на вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%.

Необходимость повышения цен объясняется:

изменениями, произошедшими в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, ростом расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.),

изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки. "Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Между тем согласно недавнему опросу почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.

Как писала "Страна", с июля в Украине подорожали бензин и дизтопливо.