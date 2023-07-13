Украинские власти ввели новые правила проверки водителей на алкоголь.

Решение было принято на недавнем заседании правительства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщает издание "Автосота", для документирования пьяного водителя больше не нужны два свидетеля. Это изменение должно упростить процесс, позволив правоохранителям действовать без привлечения дополнительных свидетелей. В качестве доказательства будет достаточно видеозаписи с нагрудной камеры полицейского.

Согласно обновленным правилам, патрульные полицейские обязаны фиксировать осмотр с помощью нагрудной камеры при остановке транспортного средства.

Эта запись будет приобщена к материалам дела или протоколу в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что под Винницей патрульные задержали пьяного водителя, чье дыхание отключило драгер. Степень его опьянения составила более пяти промилле алкоголя.

А под Киевом поймали пьяного водителя за рулем огромной фуры. Результат осмотра составил 3.23 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает разрешенную норму.