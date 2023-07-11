Киевский судья Алексей Тандыр в момент совершения смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Задержку с результатами экспертизы в ведомстве объяснили тем, что Тандыр, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, пытался скрыть следы алкогольного опьянения и предотвратить установление количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения является доказанным. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", - заявили в ГБР.

Напомним, 26 мая в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

Пьяному судье вручили подозрение, а после этого Высший совет правосудия дал добро на его арест.

В зале суда Тандыр признал причастность к пьяному ДТП и его увезли в СИЗО в наручниках.