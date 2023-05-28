Сегодня, 28 мая, в городе Тальное Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого на блокпосту в Киеве сбил на машине судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

У 23-летнего украинского военного осталась жена и трое детей. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.

Напомним, вчера служитель Фемиды отправился в СИЗО на время следствия. Выйти под залог он не сможет.

Накануне Высший совет правосудия дал добро на арест Алексея Тандыра. Решение об аресте судьи поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

Напомним, в пятницу утром, 26 мая, в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

В ГБР сообщили, что судью задержали на месте ДТП, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.3 ст.286-1 УК). Максимальная санкция - до десяти лет заключения.