В Ровно патрульная полиция выписала штраф управлявшему конной подводой мужчиной за распитие спиртного прямо на дороге во время движения.

Об этом сообщила в Фейсбуке патрульная полиция Ровенской области.



Как отметили в полиции, происшествие случилось вчера. Велопатрульные на улице Вячеслава Чорновила заметили гужевое транспортное средство. Управлявший им мужчина распивал алкогольные напитки. Кроме этого, у 27-летнего водителя полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения, что позже подтвердил врач. Прибор показал 2.12 промилле алкоголя у него в крови.

Патрульные провели профилактическую беседу с водителем и вынесли ему постановление по части 3 статьи 127 (о нарушении ПДД лицами, управляющими гужевым транспортом и находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.

В полиции напомнили, что лицам, управляющим гужевым транспортом, и погонщикам животных запрещается:

двигаться по автомобильным дорогам государственного значения (по возможности также ехать по автомобильным дорогам местного значения);

использовать телеги, не оборудованные световозвращателями, без фонарей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;

оставлять на полосе отвода дороги животных без присмотра и выпасать их;

вести животных по дорогам с усовершенствованным покрытием, если рядом есть другие дороги;

перегонять животных по дорогам в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;

перегонять животных через железнодорожные пути и дороги с усовершенствованным покрытием вне специально отведенных мест.

Ранее мы рассказывали, что в Кременчуге патрульные выписали штраф олигарху Константину Жеваго за нарушение ПДД и отпустили его.

Также мы сообщали, что в Сумах водителя маршрутки дважды в один день оштрафовали за вождение под наркотиками.