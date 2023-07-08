Стрыйский городской районный суд Львовской области вынес приговор учительнице, которая пришла в сервисный центр МВД с купленными правами и попыталась поменять их по сроку давности. За использование поддельных документов ее оштрафовали на 850 гривен.

Об этом сообщается в приговоре суда, вынесенном в июле 2023 года, пишет издание "Zaxid.Net".

В публикации говорится, что 6 декабря 2022 года Иванна Штим пришла в сервисный центр МВД, расположенный в городе Стрый, и попытались поменять ранее купленное ею водительское удостоверение. У поддельного документа завершился двухлетний срок давности, поэтому женщина хотела получить уже настоящие постоянные права.

В материалах дела указано, что обвиняемая в использовании поддельного документа Иванна Штим работает учительницей украинского языка в Оривском учреждении общего среднего образования І-ІІІ степеней Трускавецкого городского совета.

В суде учительница признала свою вину, но отказалась от дачи показаний. Дело рассмотрел судья Владимир Никитин, признавший обвиняемую виновной и назначивший ей 850 гривен штрафа. На приговор ещё может быть подана апелляция.

Как мы сообщали ранее, только треть украинцев смогли с первого раза сдать на права по новым "прозрачным" правилам МВД.

Также стало известно, что первые экзамены на права по новым правилам закончилась очень низкими результатами.