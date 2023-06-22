Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал пять новых сервисов, которые вскоре появятся в "Дие", помимо возможности закрыть ФЛП. Впрочем, многие услуги должны пройти еще несколько важных этапов - от законодательной базы до бета-тестирования.

Об ожидаемых обновлениях министр сообщил в своем телеграм-канале.

Водительские сервисы : растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов. "Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят массу времени для граждан", - говорит Федоров. Пока только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50 млн до $150 млн в год, говорят в министерстве. Цифровизация устранит человеческий фактор из процесса, а значит, сделает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его еще должна принять Верховная Рада.

: растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов. "Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят массу времени для граждан", - говорит Федоров. Пока только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50 млн до $150 млн в год, говорят в министерстве. Цифровизация устранит человеческий фактор из процесса, а значит, сделает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его еще должна принять Верховная Рада. Документы об образовании . Скоро в приложении станут доступны аттестаты и дипломы.

. Скоро в приложении станут доступны аттестаты и дипломы. Изменение места жительства . Запуск этого сервиса отсрочили из-за полномасштабной войны, но уже скоро начнется бета-тестирование услуги. При изменении места проживания статус в реестре будет меняться автоматически.

. Запуск этого сервиса отсрочили из-за полномасштабной войны, но уже скоро начнется бета-тестирование услуги. При изменении места проживания статус в реестре будет меняться автоматически. Возмещении вкладчикам обанкротившихся банков. В Украине во всех банках вклады физических лиц и физических лиц-предпринимателей находятся под защитой Фонда гарантирования вкладов. Если какой-то банк банкротится, вкладчики получают возмещение в сумме полного размера вклада и начисленных процентов. Сейчас это 1,4 млн счетов, по которым нужно вернуть 3,2 млрд грн. Минцифра работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Напомним, в "Дие" теперь можно в несколько кликов заменить водительское удостоверение.

Также Минцифры запустило услугу "еВосстановление" в "Дие". Недавно сообщалось, что по программе "еВосстановление" выделят еще 6,3 млн грн на ремонт поврежденного жилья, их получат 78 человек.