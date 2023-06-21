В "Дие" теперь можно закрыть ФОП - инструкция
Украинцы могут закрыть ФОП в "Дие". На прошлой неделе услугу запустили в бета-тестирование, а теперь она доступна для всех.
Минцифры сообщает, что закрыть бизнес можно полностью онлайн, без бумаг и походов в учреждения, а заявление будет обработано автоматически.
Воспользоваться услугой могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Как это сделать:
- в "Дие" выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФОП"
- подать заявление
- необходимая информация подтянется из Единого госреестра
- проверить правильность данных
- подписать заявление электронной подписью ФОПа или КЭПом физического лица (квалифицированная электронная подпись)
Данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации.
Как писала "Страна", год назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФОПов освободили от уплаты ЕСВ, минимум на год после окончания войны.
Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.