Украинцы могут закрыть ФОП в "Дие". На прошлой неделе услугу запустили в бета-тестирование, а теперь она доступна для всех.

Минцифры сообщает, что закрыть бизнес можно полностью онлайн, без бумаг и походов в учреждения, а заявление будет обработано автоматически.

Воспользоваться услугой могут:

физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Как это сделать:

в "Дие" выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФОП"

подать заявление

необходимая информация подтянется из Единого госреестра

проверить правильность данных

подписать заявление электронной подписью ФОПа или КЭПом физического лица (квалифицированная электронная подпись)

Данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации.

Как писала "Страна", год назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФОПов освободили от уплаты ЕСВ, минимум на год после окончания войны.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.