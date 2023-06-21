По программе еВосстановление будет выделено еще более 6,3 млн гривен на ремонт поврежденного жилья.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, деньги распределят среди 78 украинцев.

"Это 78 человек, подавших заявления в "Дие". Всего от старта программы уже 20 308 заявлений. Больше всего - из Харьковской (7238), Киевской (4924), Николаевской (1555), Херсонской (1477) и Донецкой (1275) областей", - сообщает министр.

Сумма помощи определяется специальными комиссиями.

Ранее на программу было выделено 4,4 млрд грн.

Мы рассказывали, какая быдет максимальная сумма компенсации за поврежденное военными действиями жилье и почему ее могут не дать.

Также в Минвосстановления сообщали, что делать, если не получается подать заявку на восстановление жилья в "Дие".

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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