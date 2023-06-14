На восстановление сельского хозяйства Украины после войны может уйти 20 лет.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики.

По прогнозам экспертов школы, выращивание подсолнечника, ячменя и пшеницы может восстановиться только к 2040 году. А показатели выращивания кукурузы, ржи, овса и рапса - только к 2050-му.

Ранее в ООН заявили, что подрыв Каховской дамбы создаст огромные проблемы для продовольственной безопасности в мире и приведет к росту цен на продукты. Уже сейчас наблюдаются трудности с продовольственной безопасностью, и цены на продукты вырастут скоро, отметили в ООН.

А по словам министра аграрной политики Николая Сольского, из Каховского водохранилища использовали воду для орошения более 500 тысяч гектаров земли. Сейчас воду брать негде. И сейчас под угрозой больше миллиона гектаров земли.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня.

Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.