В Украине с начала года восстановили треть всех разрушенных ж/д мостов
В 2023 году в Украине восстановили 130 сооружений для проезда и треть всех разрушенных из-за войны железнодорожных мостов.
Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Он заявил, что ведомство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными общинами.
А также идет работа над развитием экспортной логистики, в частности, над увеличением объема обработки Дунайскими портами, а также развития автомобильной и железнодорожной пограничной инфраструктуры на западной границе.
Напомним, ранее сообщалось, что как работает еВосстановление и когда придет компенсация за разрушенное жилье.
Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.