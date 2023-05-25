В 2023 году в Украине восстановили 130 сооружений для проезда и треть всех разрушенных из-за войны железнодорожных мостов.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он заявил, что ведомство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными общинами.

А также идет работа над развитием экспортной логистики, в частности, над увеличением объема обработки Дунайскими портами, а также развития автомобильной и железнодорожной пограничной инфраструктуры на западной границе.

Напомним, ранее сообщалось, что как работает еВосстановление и когда придет компенсация за разрушенное жилье.

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