Регистрировать недвижимость на портале "Дия" теперь могут жители 10 областей и Луцка. В частности, в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Фейсбуке.

Раньше воспользоваться услугой можно было только во Львовской области, Тернополе, Чугуевском районе Харьковщины и самом Харькове.

Регистрация недвижимости подтверждает, что именно вы – законный владелец имущества.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

войти или зарегистрироваться на портале "Дия";

нажать "Услуги" → "Земля, строительство, недвижимость" → "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" → "Подать заявление";

внести необходимую информацию и скан-копии документов;

подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно пришлет запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Узнать результат заявитель сможет, просмотрев статус в кабинете на портале "Дия".

Как писала "Страна", в Минреинтеграции рассказали украинцам, как оформить карту для выплат компенсации за разрушенное жилье.

Также в Минвосстановления сообщили, что делать, если не получается подать заявку на восстановление жилья в "Дие".