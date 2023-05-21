На портале "Дия" жители 10 областей и Луцка теперь могут регистрировать недвижимость
Регистрировать недвижимость на портале "Дия" теперь могут жители 10 областей и Луцка. В частности, в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Об этом сообщает Минреинтеграции в Фейсбуке.
Раньше воспользоваться услугой можно было только во Львовской области, Тернополе, Чугуевском районе Харьковщины и самом Харькове.
Регистрация недвижимости подтверждает, что именно вы – законный владелец имущества.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- войти или зарегистрироваться на портале "Дия";
- нажать "Услуги" → "Земля, строительство, недвижимость" → "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" → "Подать заявление";
- внести необходимую информацию и скан-копии документов;
- подписать заявление электронной подписью.
После этого регистратор самостоятельно пришлет запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Узнать результат заявитель сможет, просмотрев статус в кабинете на портале "Дия".
Как писала "Страна", в Минреинтеграции рассказали украинцам, как оформить карту для выплат компенсации за разрушенное жилье.
Также в Минвосстановления сообщили, что делать, если не получается подать заявку на восстановление жилья в "Дие".