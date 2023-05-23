В "Дие" теперь в несколько кликов можно заменить водительское удостоверение или отказаться от пластикового документа и оставить только цифровой.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Услуга замены прав доступна:

1. Для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения.

2. Для тех, кто потерял или повредил документ, изменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и использовать цифровой документ.

Теперь заявление на документ можно подать через приложение, а забрать пластик уже в сервисном центре МВД.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить в "Дие" справку о несудимости.

Также мы писали, что в "Дие" можно получить выписку о месте проживания ребенка для оформления в детсад или школу. У каждой выписки уникальный электронный код, сканируя его, работник госструктуры может убедиться в его достоверности.

Кроме того, сообщалось, что в "Дие" появится возможность узнавать, кто просматривает ваши личные данные. Все случаи будут фиксироваться в "Трембите".

Также с декабря в "Дие" можно получить выписку о месте жительства. Мы описывали пошаговую инструкцию.