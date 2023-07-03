Только треть украинцев смогли с первого раза сдать на права по новым "прозрачным" правилам.

Об этом сообщает МВД по итогам первого месяца работы пилотного проекта.

Теорию с первого раза сдали 25% из 11 тысяч участников, практику – 33% из 12 тысяч.

"Из почти 11 тысяч проведенных в июне этого года теоретических экзаменов были с первого раза успешно сданы почти 2 800. Как видно, это 25%. Было проведено более 12 тысяч практических экзаменов. При этом более 4 тысяч были успешно сданы с первого раза. Успешность сдачи практических экзаменов с первого раза — более 33%. То есть каждый четвертый кандидат в водители сдает теорию с первого раза, а каждый третий – практику с первого раза. Если сравнить успешность сдачи тории в четырех регионах, где проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов, то лучшую статистику успеваемости демонстрирует Львовская область — 44%", — рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Суть новых правил сводится к тому, что в кабинетах и автомобилях для сдачи практики установлены видеокамеры. Пилотный проект был запущен месяц назад во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как писала "Страна", в середине июня сдача первых экзаменов на права по новым правилам тоже закончилась очень низкими результатами.

При этом украинцам разрешили выбирать номера при регистрации автомобиля, но такая услуга платная.

Мы также сообщали, что в "Дие" теперь можно в несколько кликов заменить водительское удостоверение.