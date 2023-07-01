Кабмин разрешил автовладельцам выбирать номера при регистрации автомобиля за фиксированную плату (300 грн.), если их комбинации не отнесены к ценным.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление "Об утверждении порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов" относительно выдачи номерных знаков в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел или присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков без их выдачи по желанию владельца, заказа номерных знаков.

То есть теперь при госрегистрации автомобиля, по желанию владельца, будет предоставлено право выбрать номерной знак или его буквенно-цифровую комбинацию.

По данным МВД, при перерегистрации авто такая услуга обойдется в 300 гривен. Также будет введена возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации по цене 9 грн/сутки.

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