Почти половина мужчин призывного возраста (16-60 лет), выезжающих из Украины - водители субъектов хозяйствования (45%).

Такую статистику приводит Государственная пограничная служба Украины в своей инфографике.

Далее в списке - многодетные отцы и люди с инвалидностью (по 16%).

В целом, количество лиц, пересекающих государственную границу из-за начала летнего сезона, значительно возросло, констатирует Госпогранслужба.

Напомним, из-за частого выявления преступной деятельности по незаконному выезду за границу лиц призывного возраста в Украине ужесточили меры контроля системы "Шлях".

Также мы сообщали, что более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964).

Известно, что за год в Украине выдали более 1,2 млн разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Такие данные весной приводил сервис "Опендатабот". Около 1,1 млн разрешений были выданы для выезда по бизнес-делам. Еще 170 тысяч - для гуманитарных миссий.