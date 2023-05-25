Министр внутренних дел Игорь Клименко перечислил грядущие изменения для желающих получить водительские права.

Об этом он рассказал в комментарии РБК "Украина".

Ключевое:

Для получения водительского удостоверения не обязательно будет учить теорию только в автошколе. Подготовиться можно будет самостоятельно или с репетитором.

Будет усиленная проверка в классах, где сдают экзамены: посторонним лицам запретят быть в этих классах, вместо одной камеры будет четыре, слепых зон не будет.

Автомобили на которых сдают практический экзамен заменят, это будут: Renault и Hyundai.

В машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя, вести аудиозапись.

Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться на сервере минимум 30 дней.

В Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Пока их по всей Украине 148, а будет только 55.

Как писала "Страна", в "Дие" теперь можно в несколько кликов заменить водительское удостоверение.

Также мы писали, что украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.