Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции - МВД
В Турции в ближайшее время можно будет обменять украинское водительское удостоверение.
Об этом сообщают в МВД.
В ведомстве рассказали, что услуга обмена удостоверения предоставляется:
- в случае изменения анкетных данных водителя (когда человек сменил фамилию, имя, отчество или пол);
- когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);
- в случае повреждения водительского удостоверения.
Когда сервисный центр ГП "Документ" заработает в Турции, украинцы смогут обменять права в Стамбуле.
Напомним, сегодня сообщили об открытии сервисного центра для оформления документов в польском Кракове.
Также мы писали, что украинские беженцы без документов могут вернуться домой из-за границы и рассказывали, что для этого нужно.
Кроме того, сообщалось, что беженцы, вернувшиеся в Украину, могут снова приехать в ЕС на зиму.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.