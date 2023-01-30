В Турции в ближайшее время можно будет обменять украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщают в МВД.

В ведомстве рассказали, что услуга обмена удостоверения предоставляется:

в случае изменения анкетных данных водителя (когда человек сменил фамилию, имя, отчество или пол);

когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);

в случае повреждения водительского удостоверения.

Когда сервисный центр ГП "Документ" заработает в Турции, украинцы смогут обменять права в Стамбуле.

Напомним, сегодня сообщили об открытии сервисного центра для оформления документов в польском Кракове.

Также мы писали, что украинские беженцы без документов могут вернуться домой из-за границы и рассказывали, что для этого нужно.

Кроме того, сообщалось, что беженцы, вернувшиеся в Украину, могут снова приехать в ЕС на зиму.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.