На этой неделе вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Украины (МВД) об изменении автомобильных номерных знаков.

Теперь на автономерах, оформленных онлайн, будут указывать не код региона, а способ оформления:

ED, DC – если через Электронный кабинет водителя в единой информационной системе МВД;

DI, PD – если через единый госпортал электронных услуг, в частности, через мобильное приложение "Дия".

Ранее мы рассказывали, что украинским водителям разрешили платить онлайн за хранение номерных знаков.

Также "Страна" писала, что с 14 декабря в Украине можно использовать электронное водительское удостоверение без пластикового аналога. Теперь, когда человек получает водительские удостоверения, он может отказаться от пластика и использовать только цифровые документы.

Война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны. При этом западные аналитики считают, что ни одна из сторон не добьется абсолютной победы.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Владимир Зеленский просит предоставить танки Украине как можно скорее.