Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайского производителя автомобилей Geely в список "спонсоров войны" за то, что компания продолжает работать на рынке РФ и платить налоги.

Об этом сообщается в Фейсбуке агентства.

По данным НАПК, компания Geely принадлежит частному владельцу, китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229-е место. Дэниел Ли, исполнительный директор холдинговой компании Geely, заявлял, что не хочет приказывать своим компаниям покидать рынок России.

"Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента", - сказал он. Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в России после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину.

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд долларов США.

Дистрибьютором бренда Geely в России является компания ООО "Джили-Моторс", выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долларов, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн, налогов в бюджет России уплачено на сумму свыше 51,4 млн долларов.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в России. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров. Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было.

В мае НАПК внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в список международных спонсоров войны.

А в марте в этот список попала группа Raiffeisen Bank.